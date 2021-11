Bola parada é com o FC Porto: números e curiosidades da última década

O JOGO fez as contas a todos os golos de laboratório marcados nas últimas dez épocas. FC Porto é quem mais festeja.

Que equipa marcou mais golos em lances de bola parada - penáltis excluídos - nas últimas dez temporadas?

Qual é o laboratório que melhor funciona em Portugal? O JOGO fez as contas e a conclusão é esta: o FC Porto marcou 132 golos, desde 2012/13, nesta situação, a uma distância confortável do Benfica, com 111 golos, marca que ganha especial relevância porque as águias até têm um número total de golos superior (731) em relação aos portistas.