Boavista vence Moreirense e complica permanência dos cónegos

Boavisteiros, por outro lado, selaram a permanência no principal escalão

O Boavista venceu este domingo em casa do Moreirense por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin, resultado que mantém a equipa de Moreira de Cónegos em situação complicada na tabela.

Os boavisteiros, com a situação praticamente definida na classificação, adiantaram-se aos 20 minutos, por Kenji Gorré, tendo a partida animado nos derradeiros minutos, com o Moreirense, que somou a segunda derrota consecutiva, a igualar aos 88 minutos, por Rafael Martins, mas a festa anfitriã durou apenas um minuto, pois Petar Musa voltou a adiantar o Boavista, aos 89.

Com esta vitória, o Boavista sobe ao 10.º posto, com 36 pontos, já a salvo da descida, enquanto o Moreirense continua no 16.º lugar, que dá acesso ao play-off de manutenção com o terceiro classificado da Liga SABSEG, com 26 pontos, os mesmos do Tondela, primeira equipa em zona de descida e que cumpre o respetivo jogo desta ronda na segunda-feira, quando jogar em Paços de Ferreira.