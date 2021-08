Aos 19', o avançado do Boavista encostou, à boca da baliza, uma bola cruzada por Gorré na área, após passe em desmarcação de Sauer para o ala axadrezado, e inaugurou o marcador. Jogadores do Paços de Ferreira reclamaram um braço na bola de Sebastian Perez, num momento da jogada do primeiro golo do Boavista, mas o árbitro não entendeu haver ilegalidade