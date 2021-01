Boavista opera reviravolta em Portimão e sai do último lugar da I Liga

Jesualdo Ferreira estreia-se a vencer enquanto treinador da equipa portuense. Formação algarvia, que esteve em vantagem, não perdia há quatro jogos consecutivos

O Boavista venceu, este sábado, o Portimonense, ao consumar uma reviravolta no marcador (2-1), em jogo da 16.ª jornada da I Liga, triunfo esse que permitiu à formação axadrezada largar a última posição da classificação, por troca com o Farense.

A equipa algarvia inaugurou o marcador aos 36 minutos, por intermédio de Ewerton (médio regressado ao Algarve em janeiro), após um largo período sem motivos de interesse e no qual os dois guarda-redes não tiveram que intervir.

O marcador voltaria a ficar igualado perto do intervalo (45), graças ao faro goleador de Elis, que estava no sítio certo para rematar para o fundo da baliza de Ricardo Ferreira, face a uma defesa incompleta deste a remate de Nuno Santos.

O primeiro triunfo do Boavista fora de portas ficou garantido aos 64 minutos, já que Paulinho operou a reviravolta ao rematar para a baliza deserta de Ricardo Ferreira, que se havia lançado para tentar defender remate de Angel Gomes ao poste. A jogada foi validada pelo videoárbitro.

O médio brasileiro axadrezado, que se estreou a marcar nesse lance e fora substituído antes do apito final de Vítor Ferreira, não estará no próximo encontro da equipa do Boavista, por ter visto o quinto cartão amarelo.

Este triunfo pela margem mínima permitiu ao Boavista pôr fim a uma série de nove jogos sem vencer em todas as competições e ascender, à condição, ao 16.º sexto lugar da classificação (14 pontos), posição imediata à zona de despromoção, onde estão Gil Vicente e Farense, com menos um jogo do que as panteras.

Além disso, estes foram os primeiros três pontos amealhados por Jesualdo Ferreira enquanto treinador da equipa portuense, ao cabo de seis partidas disputadas (três empates e outras tantas derrotas) desde que se mudou para o Estádio do Bessa.

O Portimonense, que não perdia há quatro rondas consecutivas da I Liga, mantém-se no 13.º lugar da classificação da prova lusa, com 15 pontos, menos um somado em comparação com o Boavista. Os algarvios podem ser agora ultrapassados pelo Belenenses SAD.