Boavista garante permanência na Liga Bwin após vencer o Moreirense

Axadrezados venceram por 2-1 em casa do Moreirense e têm lugar assegurado na Liga Bwin em 2022/23.

O Boavista foi a casa do Moreirense vencer por 2-1, este domingo, num jogo relativo à 32.ª jornada da Liga Bwin, e carimbou a permanência no principal escalão do futebol português. Os boavisteiros somam agora 36 pontos, no 10.º lugar da tabela classificativa.

Kenji Gorré inaugurou o marcador aos 20 minutos, Rafael Martins empatou aos 89', e Petar Musa recolocou os axadrezados em vantagem no minuto seguinte.