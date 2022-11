Boavista-FC Porto: Petit e Sérgio Conceição são bandeiras da rivalidade

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Estrelas de outros tempos entendem que os treinadores estão no sítio certo, por

personificarem os valores de Boavista e FC Porto. Aos olhos dos adeptos, ambos têm de vencer. No contexto atual, a pressão é azul.



Separados territorialmente por pouco mais de seis quilómetros e na história por um conjunto de troféus que têm acabado maioritariamente no lado oriental da cidade, Boavista e FC Porto voltam este sábado a encontrar-se, no Bessa, num dérbi em que os dois treinadores surgem como figuras incontornáveis.

Produtos da formação de cada um dos clubes, numa década (1990) em que a rivalidade era vivida de forma intensa, e campeões pelas respetivas equipas como jogadores profissionais, Petit e Sérgio Conceição personificam melhor do que ninguém no relvado, no banco ou na bancada o que é ser boavisteiro e portista, respetivamente.