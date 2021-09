Boavista-Estoril termina empatado e encerra sétima jornada

O Estoril, que ainda só tinha vencido na qualidade de visitante nesta edição da I Liga, continua no quarto lugar

O Estoril empatou 1-1 na visita ao Boavista, no jogo que encerrou a sétima jornada da Liga Bwin, perdendo terreno para o trio da frente do campeonato.

No Estádio do Bessa, Gustavo Sauer adiantou os axadrezados, de grande penalidade, aos 24 minutos, e André Franco fez o golo do empate dos estorilistas, aos 71, impedindo a equipa da casa de pôr fim a uma série de três jogos sem vencer.

O Estoril, que ainda só tinha vencido na qualidade de visitante nesta edição da I Liga, continua no quarto lugar mas atrasou-se na perseguição aos três "grandes", estando agora a sete pontos do líder Benfica e a três de FC Porto e Sporting, enquanto o Boavista subiu à sétima posição, com os mesmos nove pontos do Paços de Ferreira.