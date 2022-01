Boavista e Gil Vicente empatam no arranque da jornada 18

Redação com Lusa

Igualdade a uma bola no Bessa, no primeiro jogo da segunda volta do campeonato.

Boavista e Gil Vicente empataram 1-1, em jogo de abertura da 18.ª jornada da Liga Bwin, primeira da segunda volta, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

Os anfitriões, que venceram apenas um dos últimos 15 jogos no campeonato, inauguraram o marcador logo aos quatro minutos, através do médio congolês Makouta, mas os visitantes empataram na segunda parte, aos 67, por intermédio do avançado brasileiro Samuel Lino.

O Gil Vicente, que interrompeu uma série de duas vitórias seguidas na I Liga, manteve-se no quinto lugar, agora com 27 pontos, enquanto o Boavista isolou-se na 10.ª posição, com 18.