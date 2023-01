Boateng queixa-se de insultos racistas no Vitória de Guimarães-Rio Ave

Jogador do Rio Ave terá sido alvo dos adeptos vimaranenses. Situação aconteceu já no segundo tempo, com o atleta a continuar em campo depois do episódio

Emmanuel Boateng, jogador do Rio Ave, terá feito uma queixa ao árbitro do duelo entre vilacondenses e Vitória de Guimarães por insultos racistas.

A situação aconteceu ao minuto 68 e obrigou o árbitro a informar o delegado do jogo. Depois, o speaker do D. Afonso Henriques lançou um aviso aos adeptos, através da instalação sonora do estádio.

Leia também Seleção The Athletic: Roberto Martínez chega a acordo para assumir comando de Portugal De acordo com o jornal The Athletic, o antigo selecionador da Bélgica tem um acordo verbal para suceder a Fernando Santos no comando da Seleção Nacional.

O jogador foi ainda confortado pelo adversário Bruno Varela e por vários colegas de equipa, continuando em campo.