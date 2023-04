Bétis procura lateral na I Liga e tem alvos no Sporting e no Estoril

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Espanhóis já encetaram contactos com Bellerín e têm ainda Tiago Santos na lista

O Bétis, informa o Estadio Deportivo, está a proceder aos primeiros contactos junto dos emissários de Héctor Bellerín, de modo a convencer o ala a mudar-se para Sevilha.

O lateral espanhol termina contrato com o Barcelona e não vai continuar no Sporting, onde chegou por empréstimo em janeiro. Já representou o Bétis na época passada, na altura por empréstimo do Arsenal.

Tiago Santos, jogador do Estoril, é outro nome em conta. O jogador do Estoril tem 20 anos e na primeira época na Liga leva 40 jogos, nos quais soma quatro assistências.