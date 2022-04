Redação com Lusa

Triunfo por dois golos sem resposta em Alvalade.

O Benfica venceu o campeão Sporting por 2-0, em Alvalade, e "entregou", praticamente, o título ao FC Porto, no jogo grande da 30.ª jornada da Liga Bwin.

O avançado uruguaio Darwin Núñez foi a grande figura do encontro, ao inaugurar o marcador, com o seu 25.º golo na prova, assistido pelo belga Jan Vertonghen, aos 14 minutos, e fazer o passe para o suplente Gil Dias fechar a contagem, aos 90+3.

Os encarnados, terceiros, passaram a somar 67 pontos, contra 73 dos leões, segundos, agora a nove do líder FC Porto, que pode assegurar o título já na próxima ronda, se somar mais um ponto em Braga do que os leões no Bessa, em 25 de abril.

