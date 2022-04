Benfica vence Marítimo na Madeira com novo golo de Darwin

Com esta vitória, o Benfica mantém o terceiro lugar da prova, agora com 71 pontos, a cinco do ainda campeão Sporting,

Um golo de Darwin Nuñez permitiu ao Benfica vencer em casa do Marítimo por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga Bwin, num encontro entre equipas com a classificação definida.

O golo do avançado uruguaio surgiu logo no segundo minuto de jogo e permitiu a Darwin ganhar ainda mais avanço na lista dos melhores marcadores da prova, contando agora 26 tentos, mais oito do que o iraniano Mehdi Taremi, do FC Porto, segundo classificado, num encontro em que o Marítimo jogou com menos uma unidade desde os 42 minutos, depois da expulsão, com verelho direto, de Cláudio Winck.

Com esta vitória, o Benfica mantém o terceiro lugar da prova, agora com 71 pontos, a cinco do ainda campeão Sporting, segundo classificado, enquanto o Marítimo é sétimo, com 37.