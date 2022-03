Benfica vence Estoril Praia e mantém-se a seis pontos do Sporting

Com esta vitória, o Benfica mantém-se confortável no terceiro lugar, com 61 pontos, a seis do Sporting

O Benfica, com um golo em cada parte, venceu na receção ao Estoril por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga Bwin, mantendo-se a seis pontos do Sporting, segundo.

Uma arrancada de mais de 70 metros de Rafa, aos 34 minutos, deu o primeiro golo aos encarnados, tendo a equipa lisboeta ampliado as contas aos 53 minutos, por Gonçalo Ramos, com os 'canarinhos' ainda a reduzir aos 90+3, por intermédio de André Franco.

Com esta vitória, o Benfica mantém-se confortável no terceiro lugar, com 61 pontos, a seis do Sporting, segundo, e com mais 15 do que o Sporting de Braga, quarto, enquanto o Estoril é sétimo, com 34.