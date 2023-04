Benfica vence em casa do Rio Ave graças a um golo de Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos marcou o único golo do jogo

Triunfo por um golo sem resposta na ronda 26 do campeonato.

O Benfica venceu neste domingo em casa do Rio Ave, alcançando o décimo triunfo consecutivo na competição, numa sequência iniciada após o dérbi com o Sporting (2-2), na Luz.

Gonçalo Ramos fez o único golo do encontro no início da segunda parte e chegou aos 17 remates certeiros na prova, igualando João Mário.

O Benfica lidera agora com 71 pontos e mantém os 12 de vantagem para o Braga, que venceu em Chaves, por 2-1. O FC Porto está a 13, mas ainda joga com o Portimonense nesta noite (20h30). Já o Rio Ave é nono, à condição, com 33 pontos.