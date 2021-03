Benfica vence Belenenses com Seferovic em destaque

Lucas Veríssimo estreou-se a marcar pelo Benfica. Golos surgiram na segunda parte

O Benfica venceu o Belenenses por 3-0, com um bis de Seferovic, e mantém-se próximo do terceiro lugar, em jogo da 22.ª jornada da I Liga.

Após uma primeira parte sem golos, os encarnados entraram com outra atitude na segunda metade e, no espaço de 10 minutos, construíram o resultado, com golos de Seferovic (55 e 58) e Lucas Veríssimo (65), defesa-central reforço no mercado de inverno e que assim se estreou a marcar pelas águias.

Com esta vitória, o Benfica mantém-se no quarto lugar, agora com 45 pontos, menos um do que o Braga, terceiro, mas que apenas cumpre o seu jogo da ronda na terça-feira, na receção ao rival Vitória de Guimarães, e dois do que o FC Porto, segundo, enquanto o Belenenses é 12.º, com 22.

Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.

Belenenses SAD - Benfica, 0-3.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Seferovic, 55 minutos.

0-2, Seferovic, 58.

0-3, Lucas Veríssimo, 65.

Belenenses SAD: Kritciuk, Tiago Esgaio, Gonçalo Silva, Tomás Ribeiro, Diogo Calila (Dieguinho, 84), Cafú Phete (Afonso Taira, 61), Sithole (Bruno Ramires, 74), Rúben Lima, Miguel Cardoso (Afonso Sousa, 61), Silvestre Varela (Francisco Teixeira, 74) e Cassierra.

(Suplentes: André Moreira, Danny Henriques, Chima Akas, Bruno Ramires, Afonso Taira, Jordan van der Gaag, Francisco Teixeira, Afonso Sousa e Dieguinho).

Treinador: Petit.

Benfica: Helton Leite, Diogo Gonçalves (Gilberto, 84), Lucas Veríssimo, Otamendi, Grimaldo, Weigl, Pizzi (Taarabt, 61), Rafa (Jardel, 83), Everton (Pedrinho, 62), Waldschmidt (Chiquinho, 68) e Seferovic.

(Suplentes: Vlachodimos, Gilberto, Jardel, Nuno Tavares, Gabriel, Taarabt, Chiquinho, Pedrinho e Gonçalo Ramos).

Treinador: Jorge Jesus.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Ramires (87).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.