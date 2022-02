Benfica regressa aos triunfos com vitória em Tondela

Na terceira posição, o Benfica passa a somar 47 pontos, menos 12 do que o líder FC Porto e seis do que o Sporting

O Benfica regressou aos triunfos, após duas derrotas, ao vencer em casa do Tondela, por 3-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga Bwin.

Depois das derrotas com o Sporting (2-1), na final da Taça da Liga, e com o Gil Vicente (2-1), no campeonato, os 'encarnados' voltaram a vencer, graças aos golos de Everton (23 minutos), Darwin Núñez (34) e Gonçalo Ramos (53), com Eduardo Quaresma (88) a reduzir para os beirões.

Na terceira posição, o Benfica passa a somar 47 pontos, menos 12 do que o líder FC Porto e seis do que o Sporting, terceiro, enquanto o Tondela, que terminou em inferioridade numérica, depois da expulsão de Neto Borges (65), é 14.º colocado, com 20 pontos.