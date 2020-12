Equipa do Benfica somou o quarto triunfo seguido na I Liga ante o Portimonense

Águias voltam a sorrir no campeonato após o desaire na final da Supertaça Cândido de Oliveira. Portimonense continua em último lugar

Em receção ao "lanterna-vermelha" Portimonense, sem vencer há duas rondas na I Liga, o Benfica triunfou, por 2-1, em partida referente à 11.ª jornada da competição, e regressou à vice-liderança da tabela classificativa.

A quarta vitória consecutiva das águias no campeonato, surgida após a derrota com o FC Porto na Supertaça Cândido Oliveira, começou a ser construída por Darwin Nunez, que abriu o marcador do Estádio da Luz logo aos 12".

O avançado uruguaio, que esteve em dúvida durante o período de aquecimento do jogo, marcou o segundo golo na prova, o sétimo na contagem pessoal na época e o 50.º da equipa de Jorge Jesus em todas as competições.

O marcador foi ampliado pelo extremo português Rafa Silva, aos 23", que coroou uma vistosa exibição, depois de ter feito a assistência para o tento inaugural de Darwin, que ainda rematou ao poste aos 56".

O Portimonense protagonizou uma melhor exibição na segunda parte, em busca de inverter a desvantagem de dois golos encaixados por Samuel. Porém, só conseguiu reduzir aos 92", por Beto, no único remate enquadrado à baliza encarnada.

Com este novo triunfo, o Benfica destronou o Braga e voltou a ocupar a segunda posição da I Liga, com 27 pontos, menos dois que o líder Sporting. Já o Portimonense, que somou a terceira derrota seguida na prova, termina a ronda na última posição, com oito pontos.

Veja o resumo do jogo: