"Benfica não tem um plantel tão profundo como o do Braga"

Grimaldo e Víctor Gómez com reencontro marcado na ronda 31 do campeonato

A opinião de Luís Filipe, antigo jogador que passou pelos dois clubes na carreira.

Luís Filipe representou Benfica e Braga ao longo da carreira e é com enorme expectativa que aguarda pelo encontro entre as duas equipas, no próximo sábado (20h30).

"Há muito a perder, mais do que os três pontos. Se perder, o Braga fica arredado de sonhar com o título e complica a disputa pelo segundo lugar. O Benfica continua em primeiro se perder, mas fica com uma vantagem muito, muito curta. Antevejo um bom jogo de futebol com as duas equipas a quererem ganhar", afirmou à Rádio Renascença.

As águias entram em campo com seis pontos de vantagem para os minhotos. Pelo meio está o FC Porto, a quatro da liderança. "O Braga está mais confiante, não tem nada a perder e só tem a ganhar nesta situação. O Benfica vem numa quebra exibicional com a perda de alguma vantagem e a eliminação da Champions. Tudo isto vai afetando a equipa, que aos poucos vai-se encontrando com as vitórias e as boas exibições, mas jogando em casa, o Benfica será sempre muito forte e, por isso, terá vantagem", observa Luís Filipe, que aponta um motivo para a quebra do Benfica: um leque de opções no plantel pouco alargado além do onze.

"O facto de ter várias individualidades abaixo do esperado reflete-se no coletivo. É isso que se passa no Benfica, não tendo um plantel tão profundo como o Braga tem. O Braga, quando aconteceu uma baixa de forma, substituiu com outros jogadores à altura e manteve a coesão coletiva, Benfica tem algumas dificuldades nesse aspeto", disse.