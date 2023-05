Equipa de Roger Schmidt passou com distinção no teste da ronda 32 do campeonato, vencendo por 5-1 fora de portas. Benfica fica a uma vitória do título, mas pode festejar já nesta jornada, se o FC Porto perder na receção ao Casa Pia, jogo marcado para as 20h30 de domingo.

O Benfica ficou mais perto da conquista do campeonato, ao golear em casa do Portimonense por 5-1, em jogo da 32.ª jornada da prova.

Os encarnados, que arrancaram para esta ronda com a possibilidade de festejar já o 38.º título nacional, ficando agora a aguardar por uma eventual derrota no domingo do FC Porto na receção ao Casa Pia, chegaram ao intervalo a vencer já por 3-1, com golos de Grimaldo, logo aos quatro minutos, Filipe Relvas na própria baliza, aos 29, e Gonçalo Ramos, que se isolou na lista dos melhores marcadores, com 18 tentos, tendo os algarvios ainda reduzido para 2-1, com um golo de Pedrão, aos 38.

Na etapa complementar, o Benfica chegou aos 5-1 já na reta final, com dois golos de rajada de Musa, aos 87 e 89, jogador que tinha entrado em campo apenas três minutos antes.

Com esta vitória, o Benfica chegou aos 83 pontos, mais sete do que o segundo, o ainda campeão nacional FC Porto. Um triunfo basta para a conquista do título, caso a luta se prolonge para as rondas seguintes.

