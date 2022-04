Benfica-FC Porto: último clássico da temporada já tem dia e hora

Jogo referente à penúltima jornada disputa-se no dia 7 de maio.

A Liga divulgou na manhã desta quarta-feira os horários dos jogos das rondas 32 e 33 do campeonato, com claro destaque para o Benfica-FC Porto. O último clássico da época, referente à penúltima jornada, joga-se a 7 de maio, um sábado, às 18h00. Nesse mesmo dia, o Sporting visita o Portimonense, a partir das 20h30.

No que toca à 32.ª ronda, os dragões, líderes do campeonato, recebem o Vizela no dia 30 de abril, às 19h00, duas horas depois do início da visita do Benfica ao Marítimo.

Nessa jornada, o Sporting recebe o Gil Vicente a 1 de maio, às 20h30.

Jornada 32

Sexta-feira, 29 de abril

Famalicão - Estoril, 20H15 - Sport TV

Sábado, 30 de abril

Arouca - Portimonense, 15H00 - Sport TV

Marítimo - Benfica, 17H00 - Sport TV

FC Porto - Vizela, 19H00 - Sport TV

Belenenses - Braga, 21H00 - Sport TV

Domingo, 1 de maio

V. Guimarães - Santa Clara, 15H30 - Sport TV

Moreirense - Boavista, 18H00 - Sport TV

Sporting - Gil Vicente , 20H30 - Sport TV

Segunda-feira, 2 de maio

P. Ferreira - Tondela, 20H15 - Sport TV

Jornada 33

Sexta-feira, 6 de maio

Boavista - V. Guimarães, 20H15 - Sport TV

Sábado, 7 de maio

Estoril - Moreirense , 15H30 - Sport TV

Benfica - FC Porto, 18H00 - BTV

Portimonense - Sporting, 20H30 - Sport TV

Domingo, 8 de maio

Gil Vicente - Tondela, 15H30 - Sport TV

Vizela - Marítimo, 15H30 - Sport TV

Braga - Arouca, 18H00 - Sport TV

Santa Clara - P. Ferreira, 20H30 - Sport TV

Segunda, 9 de maio

Belenenses - Famalicão, 20H15 - Sport TV