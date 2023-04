Benfica-FC Porto: PSP pede aos adeptos que usem autocarros para chegar à Luz

Benfica recebe o FC Porto na sexta-feira (18h00), num clássico referente à 27.ª jornada da Liga Bwin.

A PSP pediu esta quinta-feira aos espetadores do Benfica-FC Porto, clássico da 27.ª jornada da Liga Bwin marcado para sexta-feira, que usem autocarros para chegar ao Estádio da Luz, em alternativa ao fecho parcial do Metro.

Entre sexta-feira e segunda-feira, a linha azul do Metropolitano de Lisboa (Reboleira - Santa Apolónia), que inclui as estações mais próximas do Estádio da Luz, onde se realiza o jogo, está encerrada devido a trabalhos de modernização no sistema de sinalização.

"Irão haver alguns constrangimentos porque a linha azul não estará a funcionar", frisou o intendente Francisco Alves, durante a conferência de imprensa da Polícia de Segurança Pública (PSP) sobre a partida.

No entanto, lembrou que o Metropolitano de Lisboa preparou "um plano de contingência" com autocarros.

De acordo com o website da transportadora, como alternativa, vão circular autocarros entre o Campo Grande (junto ao edifício da empresa NOS) e a Estrada da Luz (junto ao viaduto da Segunda Circular), das 15h00 às 23h00 do dia do clássico.