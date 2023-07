Benfica-FC Porto na jornada sete: eis os clássicos da época 2023/24

Realizou-se esta quarta-feira o sorteio do principal campeonato português. Confira os confrontos entre os quatro primeiros classificados da prova em 2022/23.

A jornada quatro do campeonato 2023/24 será a primeira com um duelo entre dois dos quatro primeiros classificados da época anterior, com o jogo entre Braga e Sporting. Para a sétima está agendado o primeiro duelo entre Benfica e FC Porto, na Luz.

Para a ronda 14 estão agendadas emoções fortes, com o Braga a receber o Benfica e Alvalade a ser palco de um Sporting-FC Porto. Antes, há um dérbi de Lisboa, na jornada 11.

De realçar ainda o FC Porto Braga na última ronda da primeira volta, o que significa que os minhotos recebem os dragões na derradeira jornada.

Eis os jogos:

Primeira volta:

Braga-Sporting na 4.ª jornada (3/09)

Benfica-FC Porto na 7.ª jornada (1/10)

Sporting-Benfica na 11.ª jornada (12/11)

Braga-Benfica na 14.ª jornada (17/12)

Sporting-FC Porto na 14.ª jornada (17/12)

FC Porto-Braga na 17.ª jornada (14.01)

Segunda volta:

21.ª jornada: Sporting-Braga

24.ª jornada: FC Porto-Benfica

28.ª jornada: Benfica-Sporting

31.ª jornada: Benfica-Braga

31.ª jornada: FC Porto-Sporting

34.ª jornada: Braga-FC Porto