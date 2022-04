Benfica-Famalicão já tem árbitro definido: saiba algumas nomeações para a 31.ª ronda

Nomeações feitas pelo CA contemplam, por enquanto, apenas jogos entre 22 e 23 de abril.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta quarta-feira, quais os árbitros nomeados, pelo Conselho de Arbitragem (CA), para dirigirem alguns dos jogos da 31.ª jornada da Liga Bwin, principal escalão nacional.

Num dos jogos de maior cartaz, António Nobre será o juiz da receção do Benfica ao Famalicão, no Estádio da Luz. Confira, abaixo, as equipas de arbitragem já selecionadas para desafios a ocorrerem entre 22 e 23 de abril.

Benfica-Famalicão

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Sérgio Jesus

Santa Clara-Marítimo

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Marco Vieira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: João Gonçalves

AVAR: Álvaro Mesquita

Vizela-Arouca

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: David Silva

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

Portimonense-Moreirense

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Mota e Pedro Martins

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Luís Godinho

AVAR: Válter Rufo

Gil Vicente-Paços de Ferreira

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Hugo Marques

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: Ricardo Santos