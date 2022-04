Nulo na receção ao Famalicão, jogo da ronda 31 do campeonato.

O Benfica cedeu um nulo (0-0) na receção ao aflito Famalicão, em jogo da 31.ª jornada da Liga Bwin, e pode voltar a ver o Sporting distanciar-se no segundo lugar da competição.

Depois do triunfo em Alvalade (2-0), na ronda anterior, os encarnados tinham a oportunidade de ficar a três pontos dos leões, que na segunda-feira visitam o Boavista, mas falharam a terceira vitória seguida no campeonato e seguem no terceiro lugar, com 68 pontos, a cinco dos campeões nacionais.

Já o Famalicão somou o sétimo encontro consecutivo sem vencer na I Liga, na qual ocupa a 14.ª posição, com 30 pontos.

Veja o resumo do jogo: