Benfica e Sporting vão defrontar ucranianos do Dínamo Kiev em jogos solidários

Redação com Lusa

Encontros, cuja realização visa prestar solidariedade face à guerra na Ucrânia, com as duas equipas portuguesas vão decorrer, em Lisboa, entre abril e junho deste ano

Os clubes portugueses Benfica e Sporting integram um lote de vários clubes europeus de topo que vão defrontar o Dínamo Kiev em partidas solidárias para recolha de fundos para ajudar a Ucrânia, anunciou, esta sexta-feira, o clube de futebol ucraniano.

"Graças ao apoio dos líderes do nosso país, o Dínamo Kiev vai realizar uma missão internacional de solidariedade, jogando uma série de jogos particulares com os melhores clubes da Europa", assinalou o emblema da capital ucraniana no seu sítio de internet.

Os encontros vão decorrer entre abril e junho e, segundo o Dínamo Kiev, já estão assegurados os embates com Benfica e Sporting, em Lisboa, Borussia Dortmund (Alemanha), Paris Saint-Germain (França), Steua Bucareste (Roménia), Legia Varsóvia (Polónia), Barcelona (Espanha), AC Milan (Itália), Ajax (Holanda) e Basileia (Suíça).

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.276 civis, incluindo 115 crianças, e feriu 1.981, entre os quais 160 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.