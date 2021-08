Oposição ao Cartão do Adepto vale multas a FC Porto e Benfica

Tarjas exibidas pelos adeptos dos dois clubes valem multas.

Benfica e FC Porto foram multados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido à oposição do público ao Cartão do Adepto, nos jogos frente a Moreirense e Belenenses, respetivamente, relativos à jornada inaugural da Liga Bwin.

Os dois clubes foram multados em 510€ por tarjas exibidas durante os respetivos jogos da primeira ronda do campeonato.

Benfica: "Comportamento incorreto do público - «Adeptos afetos ao SL Benfica entoaram cânticos, de forma repetida e continuada, contra Cartão Adepto, com a seguinte mensagem: "O meu registo é só um, metam o cartão no cu"» - Conforme Relatório de Policiamento da PSP)

(Violação dos deveres inscritos no art.o 35.o, n.o 1, al. b), c) e o) do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal)"

FC Porto: "Comportamento incorreto do público - «Ao minuto 90, na bancada topo norte, setor 27, ocupada exclusivamente por adeptos do FC Porto identificados através de indumentária alusiva ao clube e bandeiras, exibiram uma tarja por breves minutos com o seguinte texto: "que se foda o cartão!"» - Conforme Relatório do Delegado)

(Violação dos deveres inscritos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal)"