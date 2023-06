Benfica e FC Porto disputam Facu González, avançam em Espanha

Defesa-central do Valência sagrou-se recentemente campeão do mundo em Sub-20 com o Uruguai

O Benfica e o FC Porto estão interessados em Facu González, defesa-central em final de contrato com o Valência que recentemente se sagrou campeão do mundo com os Sub-20 do Uruguai.

O defesa de 20 anos tem jogado na formação secundária do Valência, destacando-se mais na seleção de Sub-20 do Uruguai. Após o Mundial da categoria, foi chamado por Bielsa para a seleção principal.

Tem dupla nacionalidade, pois também tem passaporte italiano.

Em Espanha garantem que as suas exibições no Mundial atraíram a atenção do Benfica e do FC Porto e o Tribuna Valência refere ainda que foi contactado por clubes dos Países Baixos e de Itália.