Benfica e FC Porto discutem título da Liga Bwin no sábado

Benfica-Santa Clara e FC Porto-Vitória jogam-se às 18h00

Benfica e FC Porto vão discutir o título da Liga Bwin no sábado, sabe O JOGO. Benfica-Santa Clara e FC Porto-Vitória jogam-se às 18h00. De recordar que o triunfo dos dragões em Famalicão, 4-2, no sábado, e o empate das águias com o Sporting, em Alvalade, 2-2, no domingo, adiou a discussão do campeonato para a última jornada.

A receção do Vizela ao Sporting, que já não tem possibilidades de chegar ao terceiro lugar, joga-se às 21h15 de sexta-feira, enquanto o Braga-Paços de Ferreira encerra a jornada, às 20h30 de sábado.

Já as descidas na Liga SABSEG decidem-se no domingo.