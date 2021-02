Benfica e Braga tentam a aproximação ao segudo lugar do FC Porto

Benfica e Braga entram hoje em campo na 19.ª jornada da I Liga, em casa do Moreirense e do Santa Clara, respetivamente, com a possibilidade de se aproximarem do FC Porto no segundo lugar.

O empate do FCPorto, em casa, ontem, com o Boavista, por 2-2, abre caminho para que os mais diretos perseguidores, Benfica e Braga, em caso de vitórias hoje, reduzam a diferença para um ponto.

O Benfica visita (20h15) o Moreirense, com a equipa de Jorge Jesus a procurar repetir a tendência 100% vitoriosa em Moreira de Cónegos, onde em dez jogos do campeonato obteve igual número de triunfos.

Para o jogo, a equipa volta a contar com o avançado alemão Luca Waldschimdt, recuperado de um traumatismo no pé direito, mas não terá o lateral direito brasileiro Gilberto, fora dos convocados devido a fadiga muscular.

Um pouco antes, o Braga joga nos Açores, às 16:30 locais (17:30 em Lisboa), com o Santa Clara, com os bracarenses a procurarem regressar às vitórias frente a um adversário com o qual perderam na primeira volta (1-0), mas afastaram em janeiro nos quartos de final da Taça de Portugal (2-1).

Benfica e Braga podem também reduzir, à condição, a diferença para o líder Sporting.

Os líderes destacados, com mais sete pontos do que o FC Porto, que tem mais um jogo, e 11 do que o Benfica e o Braga, entram em campo apenas na segunda-feira, recebendo a equipa sensação da Liga, o Paços de Ferreira (quinto), num jogo em que a equipa de Rúben Amorim pode distanciar-se ainda mais na frente.

Ainda hoje, Portimonense (16.º) e Gil Vicente (15.º), defrontam-se a partir das 15h00, com as duas equipas com o mesmo número de pontos (16), ao lado do Farense, e um ponto acima de Boavista (17.º) e Famalicão (18.º), ambas em zona de despromoção.