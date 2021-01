Olhando a todas as competições, Pote precisa de 116 minutos para fazer o gosto ao pé, mas no campeonato bastam-lhe 91. Darwin, no campeonato, necessita de 398 minutos.

O Sporting sairá líder do campeonato independentemente do que aconteça com o Benfica na segunda-feira e o estatuto de favorito que Rúben Amorim teima em desviar deve-se à surpresa de uma liderança conquistada... com tostões, pelo menos se comparados os reforços com os do Benfica.