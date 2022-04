Benfica chega ao dérbi mais desgastado que o Sporting: "Quem decide é a cabeça, não os pés"

Jogadores do Benfica chegam a este momento da temporada com uma carga física bem superior aos do Sporting. A diferença pode funcionar apenas de um ponto de vista teórico, mas não deixa de ser notória. Segundo defende o experiente Manuel Cajuda, até pode nem influenciar o resultado.

Os jogadores do Benfica vão chegar ao dérbi de amanhã com as pernas mais pesadas do que os atletas do Sporting. Teoricamente, claro. Isto porque, por exemplo, fizeram o dobro dos jogos nas últimas semanas em relação aos jogadores leoninos.

Os internacionais de cada uma das equipas chegaram da pausa de seleções no fim do mês de março e, já em abril, os do Benfica realizaram quatro partidas oficiais, enquanto os verdes e brancos fizeram apenas duas.