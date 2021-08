Benfica bate Arouca em jogo com expulsão aos nove minutos e Yaremchuk em alta

Yaremchuk assistiu e marcou no triunfo sobre o Arouca (2-0)

Avançado ucraniano contratado pelas águias ao Gent assistiu e estreou-se a marcar. Guarda-redes visitante viu o cartão vermelho aos 9'.

O Benfica somou este sábado a segunda vitória na Liga Bwin 2021/22, ao receber e bater o Arouca por 2-0.

A formação visitante ficou reduzida a dez elementos logo aos nove minutos, na sequência de um lance que gerou muitos protestos entre os comandados de Armando Evangelista. O guarda-redes Victor Braga tocou com a mão na bola fora da grande área e Manuel Mota exibiu o cartão vermelho, confirmado posteriormente pelo VAR.

O Benfica acabaria por chegar ao intervalo já com o resultado feito, depois dos golos do alemão Luca Waldschmidt, aos 38 minutos, e do ucraniano Roman Yaremchuk, aos 43', ele que já tinha assistido para o tento inaugural.

Com este triunfo, o Benfica chega provisoriamente à liderança, com seis pontos, enquanto o Arouca está no fundo da tabela, ainda sem pontuar.