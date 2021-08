Águias só desbloquearam o marcador aos 84 minutos, através de Lucas Veríssimo, e acabou por bater o Gil Vicente por 2-0.

O Benfica venceu este sábado o Gil Vicente, por 2-0, em jogo da terceira jornada da Liga Bwin, mantendo-se 100 por cento vitorioso esta temporada.

Os defesas Lucas Veríssimo (84 minutos) e Grimaldo (88') marcaram os golos da partida, dando o terceiro triunfo no campeonato aos encarnados, que somam mais três vitórias nas fases preliminares da Liga dos Campeões.

O Benfica isolou-se provisoriamente na liderança da Liga Bwin, com nove pontos, mais três do que Gil Vicente, que sofreu a primeira derrota, e do que o campeão Sporting e do que o FC Porto, que têm menos um jogo.

