Belenenses empata em Arouca e desce à II Liga nove anos depois

O Belenenses foi despromovido à II Liga SABSEG, ao empatar 0-0 no terreno do Arouca, em jogo da 34.ª e última jornada do primeiro escalão, caindas juntamente com Tondela.

Com 81 presenças na primeira divisão, que disputava ininterruptamente desde 2013/14, a formação azul necessitava de vencer para aspirar a uma vaga no play-off de manutenção.

O nulo no terreno do Arouca, que termina a competição no 15.º lugar, com 31 pontos, deixa o Belenenses SAD no 18.º e último lugar, com 26, a dois do Tondela, 17.º e igualmente despromovido, após empatar 2-2 na receção ao Boavista, e a três do Moreirense, 16.º e que vai disputar a permanência com o terceiro classificado do segundo escalão, após ter goleado o Vizela, por 4-1.