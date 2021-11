Belenenses-Benfica: o peso do jogo que não devia ter acontecido

A goleada do Benfica, por 0-7, pode ter consequências num eventual desempate pela diferença de golos

Jornada em análise >> Os 46 minutos do Belenenses-Benfica mexeram em algumas marcas estatísticas que eventualmente podem ter peso em decisões importantes.

Comecemos pelo mais evidente, a goleada do Benfica, por 0-7, pode ter consequências num eventual desempate pela diferença de golos. Para isto acontecer, é preciso que as equipas empatadas em pontos estejam em igualdade de critérios que priorizam o confronto direto. Só após a aplicação sucessiva das primeiras três alíneas do artigo 17.º é que a diferença de golos em toda a competição é chamada a decidir. A hipótese de ir tão longe num cenário de igualdade pontual é remota, mas existe.

A única vez que um título foi decidido com base na diferença de golos foi em 1977/78, quando o FC Porto, orientado por José Maria Pedroto, fez valer essa condição, terminando a prova com uma vantagem de 15 golos relativamente ao Benfica de John Mortimore. No entanto, note-se que os regulamentos dessa época eram diferentes e davam maior importância a este critério.