Belenenses-Benfica: Liga convoca direção e autoridades de saúde para reuniões

Anúncio feito pela Liga Portugal este domingo.

Depois dos acontecimentos polémicos de sábado, que envolveram o encontro entre Belenenses e Benfica, da 12ª jornada do campeonato, a Liga de Clubes anunciou este domingo ter convocado para segunda-feira uma reunião de Direção extraordinária, bem como ter solicitado uma reunião com caráter de urgência à Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e à Direção-Geral da Saúde, de forma a ver esclarecido o protocolo de contingência sanitária em vigor nas competições profissionais de futebol.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Liga Portugal convocou uma reunião de Direção extraordinária para esta segunda-feira, após a qual será divulgada uma nota oficial sobre toda a matéria envolvendo os episódios verificados no jogo entre o Belenenses e o Benfica, referente à jornada 12 da Liga Portugal Bwin.

No âmbito do mesmo assunto, foi também solicitada uma reunião, com caráter de urgência, à Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e à Direção-Geral da Saúde, com o propósito de obter esclarecimentos claros sobre o protocolo de contingência sanitária em vigor nas competições profissionais de futebol, em concreto quais foram os procedimentos e critérios adotados neste caso pelo Delegado de saúde local para determinar contactos de alto risco dentro do plantel do Belenenses."