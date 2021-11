Belenenses-Benfica em risco: clube azul a contas com surto de covid-19

Surto de covid-19 afeta o clube que joga no Jamor

O Belenenses-Benfica, da 12ª jornada da Liga Bwin, marcado para este sábado, está em risco de não se realizar. Tudo por culpa de um surto de covid-19 que assola, nesta altura, o clube azul.

As primeiras informações é que existem entre sete a 10 jogadores afetados no plantel de Filipe Cândido, daí que dérbi com as águias, agendado para este sábado, possa não se realizar.

Neste ponto, tudo dependerá da decisão do delegado de saúde, que pode considerar os contactos como alto risco e colocar todo o plantel azul em isolamento. Se isto acontecer e caso os dois clubes cheguem a acordo, o adiamento será uma realidade.

A verdade é que, segundo sabe O JOGO, os dois clubes pretendem jogar este sábado, conforme previsto, estando agora dependentes do delegado de saúde.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 21H00