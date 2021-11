Belenenses-Benfica: "Choca a Liga dizer que não tem responsabilidade"

Docente académico Lúcio Correia, em declarações à TSF, nota que o organismo tem "a última palavra" e como que discorda da participação disciplinar apresentada junto do CD da FPF

Lúcio Correia, professor de Direito Desportivo, considera que a Liga Portugal é responsável pela realização do jogo entre Belenenses, assolado por um surto de covid-19, e Benfica, e critica o "formalismo" no cumprimento do regulamento da prova e a falta de defesa da competição.

"É chocante que diga que não tem responsabilidade, independentemente do que dizem os regulamentos. A competição é da Liga, que tem sempre a última palavra. Em nenhum momento, e em nenhum regulamento, se tira a competência da própria Liga sobre aquilo que está incumbida de fazer. Não compreendo o formalismo, apesar de previsto. A situação foi de negligência e amadorismo numa liga que se quer profissional", afirmou Lúcio Correia, à TSF.

O docente académico sublinhou que "a [direção executiva da] Liga demitiu-se de funções e permitiu que o jogo ocorresse" no Estádio do Jamor, no passado sábado, numa situação de desequilíbrio numérico entre equipas, o que se traduziu numa, denota, "pedrada na credibilidade do futebol [profissional] português".

Ademais, Lúcio Correia disse não entender o facto de a Liga Portugal ter avançado com um participação disciplinar, apresentado ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, para apurar "eventual responsabilidade disciplinar" quanto ao cumprimento do protocolo sanitário aplicado em contexto pandémico.

"É verdadeiramente chocante desencadear um processo disciplinar contra a Belenenses SAD", assinalou o professor de Direito Desportivo, assumindo ter "muitas dúvidas" quanto à tomada de posição da Liga Portugal em exigir que "outros cumpram obrigações que ela não cumpriu" relativamente ao jogo da 12.ª jornada da Liga Bwin.