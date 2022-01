A primeira parte do encontro entre Belenenses e Arouca, da ronda 17 do campeonato, foi muito atribulada. Logo ao sexto minuto, André Silva foi expulso após um lance com o guarda-redes contrário. O Belenenses também ficou reduzido a dez homens, após Cafú Phete ter visto ao segundo amarelo aos 18'. Na segunda parte, Dabbagh, expulso por acumulação, deixou o Arouca com nove.

A expulsão de André Silva, avançado do Arouca:

A expulsão de Cafú Phete, médio do Belenenses:

Dabbagh foi expulso por acumulação na segunda parte: