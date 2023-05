Batido o recorde de reviravoltas na I Liga

No caso das reviravoltas consentidas, assinale-se o recorde do Marítimo. Esta época sofreu já sete o que nunca acontecera desde o regresso ao modelo de 18 equipas, ou seja, desde 2014/15.

As reviravoltas do FC Porto e Sporting aumentaram para 33 os jogos em que uma equipa consegue dar a volta ao resultado depois de sofrer o primeiro golo do jogo

Ainda faltam duas jornadas para o final e esta Liga é já a que conta com mais reviravoltas das últimas quatro épocas. Com o volte-face operado por FC Porto e Sporting (ambos com golos na compensação) são agora 33 os jogos em que ganhou a equipa que sofreu o primeiro golo do jogo.