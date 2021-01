Balanço do Conselho de Arbitragem: VAR reverteu quase todas as decisões

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Conselho de Arbitragem faz um primeiro balanço às jornadas já realizadas da I Liga e sublinha investimento na formação dos juízes lusos na ferramenta que introduziu em 2017 no campeonato português.

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira que, na análise dos 107 jogos das 12 primeiras jornadas da I Liga, foram assinalados pelo sistema de vídeo-arbitragem (VAR) 534 incidentes (média de 4,99 por jogo), dos quais 43 foram revistos, sendo que em 95 por cento dos lances a decisão foi revertida.

A nota do CA refere que o VAR se assumiu "como uma das prioridades para o desenvolvimento dos árbitros que têm à sua disposição uma ferramenta valiosa para os ajudar a tomar as melhores decisões". Razão pela qual "promoveu 133 horas de formação específica de um total esperado de 610 no final da temporada".

Os árbitros lusos, recorda, passaram a contar com um simulador VAR que lhes permite "um maior número de horas em sala, com recurso a jogos de campeonatos aos quais habitualmente não assistem". O organismo presidido por Fontelas Gomes refere ainda que "o Conselho de Arbitragem intensificou a relação com o consultor David Elleray, cuja colaboração data de 2017, ano em que foi introduzido o VAR em Portugal".

O antigo "juiz" inglês, além de participar em ações formativas, irá elaborar pontualmente um relatório que analisa e esclarece um conjunto de lances das competições profissionais, que serão escolhidos "segundo o critério de David Elleray, sem olhar a clubes, mas sim à característica do lance".