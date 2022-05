Balanço da Liga Bwin 2021/22: V. Guimarães chega à meta como rei do Minho

No campeonato entre as seis equipas minhotas, o V. Guimarães somou 21 pontos, superando os europeus Braga (4.º classificado) e Gil Vicente (5.º). V. Guimarães ganhou sete dos dez jogos que disputou com os rivais do Minho, tendo até vencido todos os jogos realizados no Estádio D. Afonso Henriques. O último, com o Gil Vicente, foi decisivo.

O título de campeão do Minho foi decidido apenas na última jornada, na receção do V. Guimarães ao Gil Vicente, à porta fechada. Um triunfo garantia aos gilistas o primeiro lugar neste campeonato privado, permitindo terminar com os mesmos 18 pontos e com vantagem no confronto direto.

Já o campeão nacional FC Porto somou 91 pontos, mais 11 do que em 2020/21: bateu o recorde de pontos no campeonato, teve o melhor ataque (86 golos), a melhor defesa (22 golos), mais remates e mais posse de bola. No ano de todos os marcos históricos, os dragões estabeleceram um novo recorde nacional de invencibilidade na prova - 58 jogos consecutivos sem perder -, igualando o máximo da Europa dos grandes, que pertencia ao Milan (entre 1991 e 93).

O FC Porto vai ainda tentar a dobradinha no domingo. A final da Taça de Portugal surge uma semana depois de o Tondela descer pela primeira vez na sua história, após sete anos na Liga Bwin. A equipa beirã repete o exemplo do Beira-Mar, em 1998/99, e também marca presença no Jamor no ano em que desce de divisão.