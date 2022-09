B SAD-Benfica: Conselho de Disciplina iliba delegados e árbitro Manuel Mota

Decisão referente ao jogo B SAD-Benfica da temporada passada, no qual a equipa azul entrou em campo com apenas nove jogadores

O árbitro Manuel Mota e os delegados da Liga Nuno Pedro e Pedro Oliveira foram ilibados pelo Conselho de Disciplina da FPF da acusação de faltarem com informações sobre o jogo entre B SAD e Benfica, realizado a 27 de novembro de 2021.



Recorde-se que esse jogo da Liga Bwin ficou marcado pela enorme enorme polémica gerada pelo facto da equipa azul a apresentar-se apenas com nove jogadores, face um surto de covid-19. O jogo acabaria aos 48 minutos (com 7-0 para o Benfica), após o B SAD ficar sem o número mínimo (sete) de jogadores em campo.

O caso chegou ao Conselho de Disciplina porque o árbitro, bem como os delegados ao jogo, não escreverem no relatório que na reunião preparatória do jogo tinha sido manifestada indignação por parte do B SAD, através do presidente Rui Pedro Soares, por não ter disponíveis 11 jogadores para competir.