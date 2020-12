Triunfo por 4-1 no encontro da ronda 11 do campeonato. Boavista continua na zona difícil da tabela.

O Braga passou esta segunda-feira com distinção no Estádio do Bessa, onde goleou o Boavista por 4-1. A equipa de Carlos Carvalhal igualou de forma provisória o Benfica no segundo lugar, com 24 pontos, mas as águias defrontam terça-feira o Portimonense.

Apesar das ausências na equipa - Bruno Viana, Tormena, David Carmo e André Castro nem no banco se sentaram -, após uma semana em que a covid-19 voltou a afetar o plantel, os minhotos sentenciaram o encontro praticamente no primeiro tempo. Paulinho inaugurou o marcador ao quarto minuto e Iuri Medeiros aumentou a vantagem aos 15'.

Ainda na primeira parte, Ricardo Horta fez o terceiro, aos 26', ele que bisou aos 69'. Pelo meio, Cristian Devenish reduziu para o Boavista (66'), penúltimo classificado com apenas nove pontos.

Veja o resumo do jogo: