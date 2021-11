Confira algumas das curiosidades em torno da ronda dez da Liga Bwin.

Os clubes recém-promovidos à Liga Bwin - Estoril, Arouca e Vizela - são o terceiro lote mais bem sucedido de entre os 26 grupos de três ou dois clubes provenientes da II Liga.

Esta é uma das principais conclusões do estudo de O JOGO que analisou as classificações gerais à 10.ª jornada, desde 1995/96, época a partir da qual as vitórias passaram a valer três pontos.