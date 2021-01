As previsões da meteorologia para a hora do Santa Clara-Benfica na segunda-feira

Após adiamento neste domingo, duelo entre açorianos e águias está marcado para as 17h (horário continental) da segunda-feira

As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No momento do Santa Clara-Benfica está previsto "chuva fraca ou chuvisco". A temperatura rondará os 15ºC, já com ausência de vento. Por outro lado, o que preocupa são as horas antes do duelo.

A previsão aponta que até o início do jogo haja chuva intensa em Ponta Delgada. Os períodos de chuva mais forte serão entre a meia-noite e o meio-dia. Espera-se que no fim da tarde o temporal fique para trás. Resta saber como estarão as condições do relvado até lá.

O Santa Clara-Benfica, da 12ª jornada da I Liga, foi interrompido após terem decorrido apenas seis minutos, nos Açores, devido às condições adversas em Ponta Delgada.