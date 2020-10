As equipas mais jovens e mais velhas do campeonato: FC Porto bem em baixo na tabela

De acordo com uma ferramenta de estatística do CIES (Observatório para o Futebol).

A 310.º edição do Boletim Semanal do Observatório de Futebol CIES permite verificar quais as equipas mais jovens e mais velhas das cinco principais ligas, bem como de qualquer Liga, individualmente, consoante a utilização dos jogadores nos jogos já realizados no campeonato do seu país.

Pois bem, nos dados estatísticos referentes à Liga portuguesa (incluem os quatro primeiros jogos do campeonato), podemos constatar que o Famalicão tem o plantel mais jovem, com uma média de idades de 23,1 anos, sendo que no lado oposto surge o Santa Clara, com 28,4 anos.

De ainda destacar a posição ocupada por dois dos grandes: o Sporting aparece no terceiro posto, com uma média de 25,5, atrás do Boavista (24,6), enquanto o FC Porto surge no penúltimo lugar da tabela, com uma média de 28,4 anos.

O Benfica surge na 11.ª posição (27,1 anos).

Já ao nivel das cinco grandes ligas (Big Five), o Milan (24,5) é a equipa mais jovem, seguido do Mónaco (24,7).