As datas e horários do Benfica-Braga e do Sporting-Benfica

Liga Portugal divulgou as datas e horários das jornadas 31, 32 e 33.

Já são conhecidas as datas e os horários dos jogos das jornadas 31, 32 e 33 da I Liga. Destaques para o Benfica-Braga (6 de maio, 20h30), da ronda 31, e o Sporting-Benfica (21 de maio, 20h30), da ronda 33.

O líder Benfica joga também com o Portimonense a 13 de maio (18h00); O FC Porto joga com o Arouca a 8 de maio (21h15), com o Casa Pia no dia 14 de maio (20h30) e defronta o Famalicão a 20 de maio (20h30); Já o Braga mede forças com Santa Clara (14 de maio, 18h00) e Boavista (20 de maio, 18h00). O quarto classificado Sporting joga com Paços de Ferreira a 7 de maio (20h30) e Marítimo no dia 13 de maio, às 20h30.

Confira o calendário:

31.ª jornada



5 de maio - Casa Pia-Portimonense, 20h15

6 de maio - Santa Clara-Gil Vicente, 15h30

6 de maio - Boavista-Estoril, 18h00

6 de maio - Benfica-Braga, 20h30

7 de maio - Marítimo-Rio Ave, 15h30

7 de maio - V. Guimarães-Vizela, 18h00

7 de maio - Paços de Ferreira-Sporting, 20h30

8 de maio - Famalicão-Chaves, 19h00

8 de maio - Arouca-FC Porto, 21h15

32.ª jornada



12 de maio - Gil Vicente-Boavista, 20h15

13 de maio - Vizela-Famalicão, 15h30

13 de maio - Chaves-Paços de Ferreira, 15h30

13 de maio - Portimonese-Benfica, 18h00

13 de maio - Sporting-Marítimo, 20h30

14 de maio - Rio Ave-V. Guimarães, 15h30

14 de maio - Braga-Santa Clara, 18h00

14 de maio - FC Porto-Casa Pia, 20h30

15 de maio - Estoril-Arouca, 20h15

33.ª jornada

19 de maio - Marítimo-Vizela, 20h15

20 de maio - Arouca-Chaves, 15h30

20 de maio - Santa Clara-Portimonense, 15h30

20 de maio - Boavista-Braga, 18h00

20 de maio - Famalicão-FC Porto, 20h30

21 de maio - V. Guimarães-Gil Vicente, 15h30

21 de maio - Paços de Ferreira-Rio Ave, 18h00

21 de maio - Casa Pia-Estoril, 18h00

21 de maio - Sporting-Benfica, 20h30