As contas do título: FC Porto terá de esperar pelo Sporting, mesmo que vença o Vizela

Decisão do título prossegue na ronda 32.

A luta pelo título não ficou resolvida nesta segunda-feira, abrindo espaço para um novo capítulo na ronda 32 do campeonato. Uma coisa é certa, mesmo que o FC Porto vença o Vizela no sábado (19h00), não poderá festejar, uma vez que o Sporting joga no dia seguinte com o Gil Vicente, também em casa.

O FC Porto, 58 jogos depois, foi derrotado para o campeonato, em Braga, por um golo sem resposta, e o Sporting, que venceu no Bessa, (3-0) reduziu para seis os pontos de diferença.

O cenário mantém-se: para o FC Porto celebrar na ronda 32 do campeonato, terá de fazer melhor resultado do que o Sporting. Se perder com o Vizela, então será certo, desde logo, que a decisão segue para a ronda seguinte, na qual os dragões jogam na Luz.

Confira o calendário:

FC Porto (82 pontos):

Vizela (casa)

Benfica (fora)

Estoril (casa)

Sporting (76 pontos)

Gil Vicente (casa)

Portimonense (fora)

Santa Clara (casa)