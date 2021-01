Artur Soares Dias nomeado para dirigir o dérbi Sporting-Benfica

No VAR estará Hugo Miguel. Partida agendada para as 21h30 de segunda-feira.

Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o clássico entre Sporting e Benfica, marcado para as 21h30 de segunda-feira, no Estádio José Alvalade, e que é referente à 16.ª ronda da I Liga.

Soares Dias, de 41 anos, já dirigiu cinco dérbis lisboetas, todos para o campeonato e no Estádio José Alvalade, o último dos quais em 3 de fevereiro de 2019, quando o Benfica goleou o Sporting por 4-2, com golos de Seferovic, João Félix, Rúben Dias e Pizzi, de grande penalidade, para os encarnados, enquanto Bruno Fernandes e Bas Dost, também de penálti, reduziram para os 'verde e brancos'.

O juiz esteve também no empate 1-1, em 2016/17, quando Adrien Silva marcou para os leões, de grande penalidade, para o Sporting, e um tento, de livre, do sueco Lindelof, para as águias.

Antes, Soares Dias esteve nos triunfos encarnados por 1-0, em 2015/16, selado com um tento do grego Mitroglou, e 2-0, em 2010/11, com golos dos argentinos Salvio e Gaitán, e na vitória leonina por 1-0, com o penálti convertido pelo holandês Ricky van Wolfswinkel, em 2011/12.

No 19.º clássico que vai arbitrar, Soares Dias vai contar com Hugo Miguel, da associação de Lisboa, no videoárbitro (VAR).

Confira as nomeações divulgadas para a jornada 16 do campeonato:

Sporting-Benfica

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Ricardo Santos

Nacional-Famalicão

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e André Campos *

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Rui Oliveira

AVAR: João Bessa Silva

Tondela-Farense

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Rui Costa

AVAR: Nuno Manso

Portimonense-Boavista

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Paulo Miranda e Valdemar Maia

4.º árbitro: Duarte Oliveira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Cidade

V. Guimarães-Marítimo

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira

Santa Clara-Belenenses

Árbitro: Hugo Silva

Assistentes: Nuno Pereira e Nélson Pereira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Luciano Maia

FC Porto-Rio Ave

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Bruno Jesus e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

Moreirense-Braga

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: Fábio Silva

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Martins